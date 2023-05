O Sporting venceu no domingo o Famalicão de forma justa mas com alguns sobressaltos à mistura. Morita e Esgaio marcaram os golos (Coates fez autogolo) que voltam a deixar os leões a 7 pontos do 3.º (Sp. Braga) quando restam 12 pontos em disputa.



Vencer todos os jogos até final e depois ver se é possível algo mais do que o quarto lugar.









Ver comentários