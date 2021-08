Sucesso de João Mário no Benfica assusta Varandas

O impacto das exibições de João Mário alastrou pela Segunda Circular da Luz até Alvalade. Osabe que a ascensão do médio nos encarnados está a assustar Frederico Varandas e os colegas da direção do Sporting.Depois de uma época em que foi campeão pelos leões, João Mário trocou o clube em que se formou pelo rival lisboeta. As boas indicações dadas durante a pré-temporada, em que foi utilizado poucos dias depois de ser anunciado como reforço, confirmaram-se na 3ª pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. Nos dois jogos frente ao Spartak Moscovo, o médio foi o elemento mais regular e demonstrou que é o novo patrão da equipa.