Super Dragões em fúria com equipa após empate do FC Porto

Claque confrontou jogadores, equipa técnica e presidente após jogo em Vila do Conde.

Por José Eduardo Cação | 09:56

O empate consentido pelo FC Porto em Vila do Conde (2-2) deixou em fúria os adeptos que estiveram no estádio a apoiar a equipa.



Logo após o apito final de Artur Soares Dias ouviram-se assobios e apupos. Mas foi na claque dos Super Dragões que a revolta se fez sentir mais.



Fernando Madureira (‘Macaco’), cabecilha da claque, mostrou o seu desagrado ao atirar o casaco e a camisola do clube que trazia vestida para o relvado enquanto esbracejava perante o olhar desalentado da equipa.



A frustração passou para o exterior, junto do autocarro da equipa, onde os assobios, ainda que misturados com alguns aplausos, foram uma constante durante a entrada dos jogadores.



Mas o momento de maior tensão foi com a chegada de Sérgio Conceição (ver caixa anexa). Os adeptos do FC Porto confrontaram o treinador e também o presidente do clube, Pinto da Costa, que tiveram de ser ladeados por seguranças.



Sérgio assume saída se não ganhar

"Se não ganhar eu assumo - vou--me embora", disse Sérgio Conceição aos adeptos do FC Porto, após o empate com o Rio Ave.



O CM sabe que esta frase foi dita no sentido de o técnico alertar os adeptos que se for considerado culpado pela eventual perda do campeonato não colocará problemas à administração da SAD em relação à sua saída do clube.