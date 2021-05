Susana Veiga e Marco Meneses em finais dos Europeus de natação adaptada

A portuguesa Susana Veiga garantiu este sábado a presença na final dos 50 metros livres S9, distância na qual é vice-campeã continental e mundial, dos Europeus de natação adaptada, que terminam no Funchal.

Susana Veiga, que na quarta-feira foi prata nos 100 livres, nadou em 30,58 segundos, ficando apenas atrás da espanhola Sarai Gascon, que marcou 29,99, enquanto Renata Pinto ficou fora da final, ao terminar as eliminatórias com 33,59, com o 11.º tempo.

À tarde, Portugal estará também representado na final direta dos 400 metros livres S11, na qual participa Marco Meneses.

Diogo Cancela foi 10.º nas eliminatórias dos 100 metros SB8, com 1.22,79, ficando a três segundos do ucraniano Denys Dubrov, o último a garantir presença na final, com o tempo de 1.19,79.

Nas eliminatórias dos 100 metros livres S5, Ivo Rocha marcou o nono tempo (1.31,30), ficando a 20,37 segundos do italiano Francesco Bocciardo, que conseguiu o melhor tempo (1.10,32).

Gino Caetano foi 10.º nas eliminatórias dos 50 metros estilos S9, com 26,78 segundos, e ficou a 22 centésimos da final, para a qual o italiano Simone Ciulli foi o último a classificar-se, com 26,56

Adiada no ano passado devido à pandemia de Covid-19, a competição, que decorre até sábado no complexo de piscinas olímpicas do Funchal, conta com a presença de 380 atletas, entre os quais oito portugueses, de 47 países.

Na natação adaptada, os atletas estão divididos por 14 classes, sendo as classes entre o um e o 10 para nadadores com deficiência motora, as classes entre 11 e 13 destinadas à deficiência visual, e a 14 para a deficiência intelectual.