Taarabt chamado à seleção de Marrocos após cinco anos de ausência

O médio Adel Taarabt, que alinha no Benfica, foi convocado para a seleção marroquina de futebol, que vai realizar dois jogos amigáveis com o Burkina Faso e Níger, respetivamente, revelou esta quarta-feira o selecionador Vahid Halilhodzic.Taarabt, de 30 anos, faz parte da lista final de 27 jogadores chamados por Halilhodzic, treinador bósnio que vai fazer a sua estreia à frente da seleção africana.O médio do Benfica tem 17 golos e quatro golos por Marrocos, mas fez o seu último jogo pela equipa norte-africana há mais de cinco anos, em março de 2014.Depois de ter dado nas vistas no Queens Park Rangers, Taarabt assinou pelo Benfica em 2015, mas acabou excluindo da equipa principal, tendo atuado pela equipa B dos 'encarnados', com um empréstimo ao Génova pelo meio.Na segunda metade da última temporada, o técnico Bruno Lage recuperou o jogador para o plantel principal, levando o Benfica a renovar o seu contrato até 2022.Marrocos defronta Burkina Faso em 06 de setembro e o Níger a 10. Os dois jogos vão decorrer na cidade marroquina de Marraquexe.