Taça da liga inglesa entregue em final louca

O Liverpool conquistou este domingo a Taça da Liga inglesa, superiorizando-se ao Chelsea no desempate de penáltis, após ter prevalecido o nulo durante os 120 minutos. Mas a história do jogo foi construída praticamente com tudo a que um bom espetáculo de futebol tem direito. Basta assinalar que foram anulados quatro golos e que o jogo só foi decidido ao 22º penálti, sendo que os 21 anteriores terminaram todos em golo. Algo pouco habitual. Mais. O homem que falhou pelo Chelsea, o guarda-redes Kepa, entrou precisamente para os penáltis.









Até esse momento, o encontro foi pautado pelo equilíbrio, com um ligeiro ascendente do Liverpool, que lançou de início Luis Díaz. Quanto ao português Diogo Jota - recuperado de lesão - entrou na 2ª parte para tentar desfazer o nó, numa altura em que já havia começado a festa de... golos anulados: Matip abriu as hostilidades, depois foram invalidados os tentos dos ‘blues’ Lukaku e Havertz (2). A emoção seguiu então para os penáltis e, aí, Kepa foi vilão. O guardião espanhol, que substituiu Mendy precisamente para fazer a diferença, não só não conseguiu defender nenhum penálti dos ‘reds’, como ainda falhou a sua tentativa.