Golo invalidado ao Famalicão garante vitória ao FC Porto

Foi por 21 centímetros que o FC Porto conseguiu escapar a um tombo na segunda jornada, em Famalicão. A equipa da casa empatou na reta final, mas o golo seria anulado por fora de jogo - só que Sérgio Conceição já não foi a tempo de anular a reação, em fúria, contra Luís Gonçalves, após o erro de Zaidu no início da jogada.E essa fratura exposta acaba por marcar um encontro que parecia completamente controlado pelos dragões. Muito por culpa de um ex-famalicense. Toni Martínez voltou a ser decisivo, com dois golos - a contar com a temporada passada, são cinco jornadas sempre a faturar do avançado espanhol.Tudo começou aos 13 minutos. Mehdi Taremi recuperou a bola ainda no meio-campo e fez um passe digno de um número 10, a isolar Toni - o jovem de 24 anos ultrapassou o guarda-redes adversário e atirou a contar, apesar de um último esforço de Riccieli junto à linha de golo.Excelente entrada em campo dos homens de Conceição, que desta vez escolheu Manafá para a malfadada lateral esquerda - e já lá voltaremos - e Uribe no lugar de Sérgio Oliveira no miolo. E foi pelo miolo que se construiu o segundo tento, já perto do intervalo. Bruno Costa encontra Otávio entre linhas e o médio brasileiro é rápido a respeitar outro movimento similar de Toni Martínez - remate de primeira do espanhol para um bis que parecia estender a passadeira para a tranquilidade.Pura ilusão. Aos 56’, e após um canto que surge de uma desatenção portista, Diogo Figueiras cruza tenso para a área e Riccieli ganha entre Pepe e Mbemba, cabeceando para um 2-1 que lançou a dúvida no resultado.E lançou dúvidas na estratégia de Sérgio Conceição. Voltou a retirar Manafá e a optar por Zaidu no lado esquerdo, entrando também Francisco Conceição. O FC Porto deu então a ideia de estar mais preocupado em esconder a bola e deixar o tempo correr - há apenas um remate de Taremi aos 79 minutos.Em cima do apito final, Zaidu perde a bola num péssimo passe e, no contra-ataque, o Famalicão marca por Bruno Rodrigues. Conceição, visivelmente furioso, apontou o dedo a Luís Gonçalves, administrador da SAD e homem-forte do futebol - zangaram-se as comadres antes das ‘vardades’. O VAR anulou o golo, mas não a cólera do técnico dos dragões: é urgente um lateral-esquerdo.Depois de o Famalicão fazer o 2-2, golo que seria anulado por fora de jogo, Sérgio Conceição confrontou Luís Gonçalves, administrador da SAD que também é diretor desportivo, com ar furioso e de dedo em riste. Após o jogo, o CM e a CMTV quiseram ouvir a explicação do técnico para o conflito. Mas a pergunta, enviada para o jornalista responsável pelas questões da imprensa, não foi feita. O que Conceição deixou claro foi a sua insatisfação com Zaidu e os "erros individuais infantis que não se podem fazer a este nível".Martínez segue a marcar, desta vez por duas vezes, frente à antiga equipa. Pediu até desculpa e não festejou, mas tinha razões para isso - desde a temporada passada, são já cinco jornadas sempre a faturar. Está a ganhar fama de ‘Tonigol’.Sérgio Conceição já o tinha deixado implícito e este domingo foi até demasiado explícito. Depois de optar por Manafá, colocou Zaidu, que abriu caminho ao 2-2 depois anulado. O dedo em riste para Luís Gonçalves expôs a fratura: quer um lateral e rápido.Não é um lance de fácil análise. Diogo Costa sai da baliza e choca com um avançado famalicense, que parece pouco inocente ao colocar-se naquele espaço à saída do guardião. O certo é que o contacto existe. VAR corrigiu 2-2 em fora de jogo.- Depois de dois remates fracassados, afinou a mira e bisou. Saiu desgastado depois de 71 minutos de muito trabalho. Está em grande momento. Alguém se lembra de Marega?– Pouco trabalho numa tarde de muito calor. Sem hipóteses no 1-2.– Não desceu tanto pelo seu flanco como no primeiro jogo. Ainda assim, exibição competente.– Ficou nas covas no cabeceamento vitorioso de Riccieli.– Quase sempre no sítio certo. Na única falha de posicionamento, o Famalicão marcou.– Estreia a titular esta época com pouco brilho e desacerto. Um passe de risco que podia ter comprometido.– Enorme disponibilidade física. Tentou marcar de meia distância.– Ganhou o lugar a Sérgio Oliveira. Deu início ao lance do 2-0.– Sempre no seu estilo brigão. Uma assistência perfeita para o bis de Toni Martínez.– Pouco em jogo.– Não marcou, mas foi decisivo no plano das assistências. Passe perfeito para o primeiro do FC Porto. Boa chance no segundo tempo.– Veio agitar, mas ainda assim com pouca objetividade.– Passe displicente que podia ter custado caro.– Um remate e pouco mais.– Sem tempo.