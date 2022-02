Tagawa fez de talismã e deu vitória ao Santa Clara

O Santa Clara venceu (2-1) na receção ao Boavista, num encontro que acabou por ser resolvido pelo talismã Tagawa.









O jogo começou praticamente com o golo dos açorianos, que ficou envolto em alguma polémica. As imagens não esclareceram na plenitude se o boavisteiro Luís Santos tocou com o braço na bola, mas a verdade é que André Narciso, após consultar o VAR, marcou mesmo penálti. Crysan assumiu a responsabilidade e abriu o ativo (6’). De seguida, e contra a corrente do jogo, uma perda de bola de Villanueva permitiu que Musa (26’) restabelecesse a igualdade. A 1ª parte foi muito isto. Um Santa Clara a controlar a posse de bola e a tentar atacar pela certa, enquanto o Boavista procurava ‘beliscar’ o adversário com contra-ataques.

Após o intervalo, os axadrezados tentaram equilibrar a estatística, mas foram ao ‘tapete’ com o golo do estreante Tagawa (75’). O avançado japonês, que reforçou os insulares no mercado de inverno, aproveitou uma tentativa de remate de Anderson Carvalho para dar o triunfo aos açorianos.