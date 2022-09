E vão três vitórias do Man. United consecutivas na Liga inglesa, depois de duas derrotas nas primeiras jornadas, e todas com um denominador comum: Cristiano Ronaldo começou no banco e só foi a jogo na 2ª parte. Esta quinta-feira, no tangencial triunfo (1-0) frente ao Leicester, Ronaldo voltou a ser chamado aos 68 minutos para substituir Sancho (o autor do golo desta quinta-feira), quando já tinha sido assim com o Southampton, outra vitória por 1-0.









CR7 está a ficar para trás nas opções de Erik ten Hag. O treinador holandês prefere uma frente móvel, com os jovens Elanga (20 anos), Sancho (22) e Rashford (24) apoiados por dois médios-ofensivos, como são Bruno Fernandes e Eriksen.

As câmaras de televisão vão filmando várias vezes Cristiano Ronaldo no banco de suplentes. Não mostra sorrisos de orelha a orelha, mas também ainda não se viu uma imagem de insatisfação. E seria normal que ela surgisse. CR7 manifestou a vontade de sair de Old Trafford, mas nenhum clube presente na Liga dos Campeões lhe abriu as portas. Esta quinta-feira, a imprensa turca noticiou um princípio de acordo com o Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, só que os turcos falharam... a Champions.