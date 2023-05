O avançado Mehdi Taremi minimizou o prémio de melhor marcador da Liga, (somou 22 golos), apontando baterias para a conquista da Taça de Portugal, quando os dragões defrontarem o Sp. Braga no Jamor, no próximo domingo.



O iraniano, com seis golos nos últimos três jogos do FC Porto (fez um ‘poker’ ao Famalicão) ultrapassou o benfiquista Gonçalo Ramos (19 golos).









