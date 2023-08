Taremi aceita abdicar de alguns milhões de euros para sair já do FC Porto. O avançado iraniano é detentor de 15% do seu passe, mas, sabe o CM, está disposto a entregar essa tranche ao FC Porto para facilitar o negócio com o Milan.



Como o CM noticiou, a SAD portista definiu com Sérgio Conceição que Taremi só seria transferido por 30 milhões de euros.









