"Temos de ganhar os jogos todos", diz Rúben Amorim

"Não damos nada como garantido, podemos perder pontos em qualquer momento. Não perdemos assim tantos pontos, mas estamos a seis pontos do 1º. O FC Porto tem perdido menos do que nós ainda e qualquer jogo pode fazer a diferença na luta pelo título. Temos de ganhar os jogos todos para garantir o título ou o segundo lugar. Só depois de garantir o segundo lugar podemos relaxar nesse sentido e pensar no 1º", afirmou este sábado Rúben Amorim. Na antevisão à receção deste domingo (20h30) ao Paços de Ferreira, o treinador do Sporting garantiu que não usa a calculadora: "É possível ganhar os jogos todos e é isso que vamos tentar fazer. Tenho essa convicção. O que tiver de acontecer, acontecerá. Deixei de fazer contas há algumas semanas."O técnico leonino fez um balanço positivo da paragem competitiva e alertou para o bom momento dos pacenses: "Foram duas semanas boas. Tivemos alguns jogadores fora nas seleções, mas trabalhámos bem. Temos jogadores muito importantes na nossa equipa que ficaram cá. Foi importante para voltarem às rotinas, trabalharem bem fisicamente e prepararmos da melhor maneira o jogo contra uma equipa que, desde que o César Peixoto entrou, fez 22 ou 23 pontos."Amorim abordou ainda o facto de ter seis jogadores em risco de exclusão (Palhinha, Matheus Reis, Paulinho, Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Ugarte): "Vão jogar os que entendermos ser os melhores para este jogo, não vou poupar ninguém. Se alguém levar amarelo, tenho outros jogadores."Muda de opinião e já apoia 5 substituições"Acho que as 5 substituições deviam ficar, mudei a minha opinião", admitiu este sábado Rúben Amorim: "Era muito tradicional, mas as 5 substituições dão outra capacidade no banco."Rúben Amorim falou do reencontro com Gaitán, de quem foi colega no Benfica durante quatro temporadas: "Sempre foi um rapaz simples e muito talentoso. Podia ter sido muito melhor jogador, guardo boas memórias dele. Não tem a mesma intensidade, é normal, os anos passam. É bom encontrar amigos, mas vou lutar pela minha equipa e ele pela dele. Vejo um jogador diferente, com o mesmo talento, a mesma paixão, mas espero que tenha um mau jogo em Alvalade."Confortável na tabela, o P. Ferreira vai "tentar chatear" o Sporting, que "joga melhor" do que o ano passado e que tem em Paulinho um "jogador muito importante", explicou o técnico César Peixoto.Embora "fisicamente apto", Islam Slimani ficou perturbado com a eliminação da Argélia do Mundial 2022, ao ponto de estar em causa a sua participação no jogo deste domingo com o Paços de Ferreira, revelou Rúben Amorim: "Vamos ver se começa de início ou se começa no banco."O treinador do Sporting explicou como o jogador ficou afetado pela derrota da sua equipa, ao fim de 120 minutos (1-2 em casa frente aos Camarões, depois da vitória por 1-0 na 1ª mão), quando até marcou dois golos (ambos anulados): "A recuperação do Slimani, mais do que física, tem de ser mental. Foi difícil para ele perder o acesso a uma fase final de um Mundial da forma que foi. O que senti é que ele ainda está um pouco desiludido. O que temos de fazer é aumentar-lhe os índices de alegria e motivação para que possa manter o rendimento que tem tido [três golos nos últimos quatro jogos ao serviço dos leões]".