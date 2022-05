Ten Hag conta com Ronaldo no Manchester United

O futuro de Cristiano Ronaldo passa pelo Manchester United. Pelo menos é esta a vontade de Erik ten Hag. Na apresentação oficial como novo treinador dos ‘red devils’, o holandês respondeu afirmativamente quando questionado sobre a continuidade do internacional português. “Claro que conto com ele! O que traz à equipa? Golos! Mas primeiro vou falar com ele, depois falo convosco”, afirmou Ten Hag, que orientou o Ajax nas últimas cinco temporadas.









As dúvidas ficam assim dissipadas, isto depois de alguma imprensa internacional ter colocado em causa a disposição de Ten Hag em contar com Ronaldo. A ‘batata quente’ está agora do lado de CR7, que ainda tem mais um ano de contrato com a turma de Manchester. Mas não se falou apenas do número 7 na conferência de imprensa. Em Inglaterra existe também a expectativa sobre se o Manchester United tem capacidade para voltar aos tempos áureos num futuro próximo.