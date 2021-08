"Dei o meu coração e a minha alma pela Juventus": Ronaldo explica mudança para o Manchester United

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

O Manchester United confirmou, através do Twitter, o regresso de Cristiano Ronaldo ao clube.“O Manchester United tem o prazer de confirmar que o clube chegou a acordo com a Juventus para a transferência de Cristiano Ronaldo, sujeito a acordo de termos pessoais, visto e testes médicos.Cristiano, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, já conquistou mais de 30 troféus importantes na sua carreira, incluindo cinco títulos da Liga dos Campeões da UEFA, quatro Campeonatos do Mundo de Clubes da FIFA, sete títulos da liga na Inglaterra, Espanha e Itália e na Europa Campeonato de Portugal.Na sua primeira passagem pelo Manchester United, Ronaldo marcou 118 golos em 292 jogos. Todos no clube estão ansiosos para receber Cristiano de volta a Manchester.”Chega ao fim uma das novelas mais mediáticas deste verão. Depois de Leo Messi, também Cristiano Ronaldo troca de clube no mercado de transferências de futebol.O português manifestou vontade de sair da Juventus, mas até há poucas horas o rival Manchester City era apontado como provável destino de CR7. Uma reviravolta nas negociações colocou o capitão da seleção nacional na rota do Manchester United. A imprensa inglesa afirma que um telefonema de Alex Ferguson, antigo treinador dos red devils e por quem Ronaldo já admitiu nutrir grande admiração, terá sido decisivo para a escolha de CR7.Ronaldo despediu-se esta sexta-feira dos companheiros da Juventus e chegou durante a tarde a Lisboa, onde prometeu novidades sobre o futuro, que chegaram mais cedo do que o que se esperava. O Manchester United rapidamente anunciou o acordo, ainda pendente dos exames médicos, e desfez todas as dúvidas.Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo regressa a Old Trafford 12 anos depois de ter saído para o Real Madrid e vai jogar ao lado de Bruno Fernandes.Com a camisola do Manchester United, o jogador português foi eleito pela primeira vez o Melhor do Mundo e ganhou a primeira Liga dos Campeões da carreira.