Tiago Fernandes entrega equipa com chave de prata para Keizer

Leões vencem Desp. Chaves e Marcel Keizer recebe a equipa no 2º lugar do campeonato.

Por Mário Figueiredo | 03:09

Tiago Fernandes vai entregar a equipa do Sporting com uma chave de prata (segundo lugar) ao novo treinador, Marcel Keizer, depois deste domingo ter conseguido um triunfo sobre o Chaves, por 2-1, com um bis de Bas Dost.



Os leões foram sempre a melhor equipa em campo, embora o jogo tenha sido disputado em baixa rotação. A formação leonina foi sempre a mais perigosa e a que assumiu as rédeas da partida.



Tiago Fernandes fez o seu terceiro jogo como treinador principal e cumpriu. Ganhou o respeito do plantel, mesmo quando a equipa levou o murro no estômago que foi o golão de Niltinho. Mas já lá vamos.



Apesar de terem escasseado as situações de perigo, o Sporting colocou-se em vantagem pelo inevitável Bas Dost. Bruno Fernandes lançou Acuña que cruzou para a cabeça do holandês.



O golo acabou por adormecer a equipa leonina. Os remates saíam sempre longe da baliza. Jovane e Bas Dost ainda colocaram à prova o guardião Ricardo.



Na etapa complementar, manteve-se a toada morna. Os leões controlavam e mostravam-se satisfeitos com isso. Destaque para um remate às malhas laterais de

Bruno Fernandes. A expulsão, exagerada, de Diego Gallo complicou a reação dos flavienses. No entanto, Niltinho gelou Alvalade. Um remate colocado, de fora da área, ainda bateu no poste antes de entrar na baliza. Estava feito o empate. Um murro no estômago. Mas o leão em vez de ficar a lamentar-se foi para cima. Acelerou o jogo. Bas Dost acabou por ser agarrado na área por William. O juiz assinalou, bem, um penálti que Bas Dost converteu com classe.



Análise

Tiago Fernandes

+ O treinador interino recebeu a equipa em quinto lugar e vai entregá-la a Keizer no segundo. Três jogos, duas vitórias e um empate com o Arsenal. Passou o teste de fogo.



Juventude Leonina

- A claque do Sporting preferiu ficar na sua sede, solidária com o chefe Mustafá, a estar dentro do estádio para apoiar a equipa. Trocaram os propósitos de uma claque.



Expulsão exagerada

Tiago Martins teve algum excesso de zelo na expulsão de Bruno Gallo por uma entrada sobre Acuña. Bem ao assinalar o penálti de William sobre Bas Dost. Foi claro o agarrão e o bloqueio para evitar que o holandês chegasse à bola. Ele até tinha avisado. Positivo.



Adeptos chamam por Tiago Fernandes

Os adeptos não esqueceram os três jogos do treinador . "Obrigado Tiago Fernandes", era uma das tarjas mostrada. O nome do técnico foi entoado no estádio.



Keizer: "Muito feliz por estar aqui"

"Muito feliz por estar aqui." Foram estas as primeiras palavras do novo treinador do Sporting, Marcel Keizer, ontem à chegada ao Aeroporto de Lisboa, que ficou marcada pela confusão que se instalou, do qual resultou um ferimento ligeiro numa criança.



O holandês, de 49 anos, foi oficializado como treinador do Sporting na quinta-feira, tendo assinado uma contrato de dois anos e meio (até 2021). A chegada à Portugal gerou expectativa e instalou-se a confusão no aeroporto, com jornalistas dos vários órgãos de comunicação social a cercarem o técnico e a acompanhá-lo até ao parque de estacionamento. Um repórter de imagem tropeçou e feriu uma criança nos lábios.



O técnico, que rescindiu com o Al Jazira (Emirados Árabes Unidos) para ingressar no Sporting, assistiu ao jogo da equipa leonina com o Chaves na tribuna. Hoje começa a trabalhar com o plantel. A estreia oficial está agendada para o embate da Taça de Portugal com o Vildemoinhos, no dia 24.



Marcel Keizer cumpre a segunda experiência como técnico fora da Holanda, tendo treinado clubes como o Telstar, Emmen, Cambuur e Ajax antes de rumar aos Emirados Árabes Unidos.