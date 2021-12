O FC Porto teme que o castigo de 15 dias aplicado a Sérgio Conceição leve à perda de pontos no campeonato, nomeadamente no jogo deste domingo (19h00) em Vizela. Publicamente, o vice-presidente Vítor Baía desvalorizou a ausência do treinador: “A equipa sabe o que tem de fazer, não é por aí.” Contudo, na providência cautelar (PC) recusada pelo Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS), os dragões admitiram o receio de serem prejudicados.