Tondela e Chaves em jogo decisivo

O Tondela e o Desp. Chaves lutam este domingo pela última vaga na Liga. As únicas equipas que representam o interior profundo do País no escalão principal têm encontro marcado para o Estádio João Cardoso, às 17h30.Uma delas descerá de divisão e junta-se aos já despromovidos Feirense e Nacional.Em quatro épocas na Liga, é a terceira vez que o Tondela decide a permanência na última jornada. Os dois clubes estão igualados no 15º lugar, com 32 pontos, mas a equipa do distrito de Viseu está obrigada a vencer para garantir a manutenção. Em caso de empate, os flavienses ganham vantagem no confronto direto, devido ao triunfo na primeira volta, por 2-1.Por isso, só a vitória interessa aos pupilos de Pepa, que têm do seu lado o fator casa (ver caixa).Já a equipa de Chaves, que subiu ao escalão principal em 2016/17, vai ao reduto do Tondela a depender de si mesma, mas com duas baixas de peso.Luther Singh e Niltinho não integram as opções do técnico, por estarem suspensos devido à acumulação de cartões amarelos.A formação de José Mota procura um resultado que lhe permita manter-se na Liga, à semelhança do que aconteceu nos dois últimos anos - no último dos quais com um 6º lugar.Do lado do Tondela ficam de fora os defesas Moufi, Ricardo Costa e Jorge Fernandes, todos eles castigados.Será um estádio ‘à cunha’ aquele que vai receber o jogo entre Tondela e Desp. Chaves. Os cinco mil lugares do Estádio João Cardoso estão todos ocupados e 550 estão destinados aos adeptos flavienses.Os sócios do Tondela, com as quotas em dia, têm entrada gratuita e o clube permite ainda que cada um dos associados leve dois acompanhantes.Também os portadores dos lugares anuais e cativos tiveram direito a três bilhetes."Sabemos que é o jogo de uma época e o que pretendemos é conseguir um resultado que nos permita continuar na Liga", disse este sábado José Mota, treinador do Desportivo de Chaves."O grupo tem trabalhado muito bem e está consciente das dificuldades. Vai ser um jogo extremamente difícil em todos os aspetos", acrescentou.Pepa, treinador do Tondela, espera dificuldade na receção ao Desp. Chaves. "É um jogo de ‘mata-mata’, é uma final mesmo. Se calhar é um tipo de jogos que poucos poderão viver. Já passámos por isto duas vezes, mas a depender de terceiros. Desta vez não dependemos de ninguém, só de nós", disse o técnico dos tondelenses.