Tondela não aguenta vantagem e desce de divisão

Sete épocas depois de ter subido pela primeira vez na História ao principal escalão do futebol português, o Tondela selou este sábado a descida à II Liga ao não conseguir vencer o Boavista. Num encontro em que esteve por duas vezes em vantagem, a equipa da região das beiras não conseguiu segurar a vantagem e deixou-se empatar a quatro minutos do fim.





O Tondela inaugurou o marcador por Sagnan aos 41’, de cabeça. O Boavista empatou por Gorré, de barriga, aos 51’. João Pedro voltou a adiantar os beirões com um bom remate aos 77’. E quando já se fazia a festa na bancada, Yusupha empatou a partida aos 86’. No final do jogo muitas lágrimas nas bancadas e uma reação lapidar do capitão João Pedro: “[A descida] penso que foi justa. Foi muita coisa mal feita. Há muita coisa que não se sabe.”