Tottenham arranca Liga inglesa com empate no campo do Brentford

O Tottenham arrancou este domingo a edição 2023/24 da Liga inglesa de futebol com um empate (2-2) no terreno do 'vizinho' Brentford, no primeiro jogo do técnico australiano Ange Postecoglou e após a saída do agora ex-capitão Harry Kane.

No primeiro dérbi londrino da temporada, todos os golos da partida foram marcados durante a primeira parte, com o argentino Romero, aos 11 minutos, e o brasileiro Emerson Royal, aos 45+4, a 'faturarem' para os 'spurs', com assistência do reforço Maddison (ex-Leicester) em ambos os lances.

Do lado do Brentford, nono classificado na última temporada (o Tottenham foi oitavo), o camaronês Mbeumo, aos 26 minutos, de grande penalidade, e o congolês Wissa, aos 36, fizeram os tentos da formação da casa.

Ainda hoje, o Chelsea recebe o Liverpool e, na segunda-feira, a jornada inaugural da Premier League completa com o Manchester United-Wolverhampton.