O treinador do Tottenham, Antonio Conte, já traçou como prioridade a contratação de Pedro Porro para reforçar a equipa em janeiro.



O lateral-direito espanhol, de 23 anos, está há muito tempo referenciado pelos ingleses, mas o ‘forcing’ do técnico pode fazer o negócio avançar já nesta reabertura do mercado, refere o jornal britânico ‘The Athletic’, que afirma mesmo que se Porro não chegar em janeiro, Conte vai ficar "muito aborrecido".









