Rui Pinto revelou em tribunal que o autor do blog ‘Mercado do Benfica’, responsável pela divulgação de emails relacionados com os encarnados, teve ajuda de uma ‘toupeira’ da Luz para realizar o ataque informático aos servidores do clube. “No final de 2016, ele conseguiu um ‘mapa do tesouro’ junto de um colaborador externo do SLB”, começou por dizer esta segunda-feira o pirata informático.









