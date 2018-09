Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Trabalhámos muito", diz Abel Ferreira após vitória frente ao Sporting

Sp. Braga assume a liderança ao lado do Benfica.

23:06

O Sp. Braga assumiu esta segunda-feira a liderança ao lado do Benfica após ter derrotado o Sporting por 1-0. O golo de Dyego Sousa garantiu a vitória e Abel Ferreira revelou não esquecer a derrota com o Zorya.



"É dedo do coletivo do Braga. Trabalhámos muito. Disse aos jogadores que a cada vitória que tivermos, vou-me lembrar sempre da derrota com o Zorya. Digo-lhes isto todas as semanas. Lembro-me sempre desses dois empates injustos que nos custaram. Hoje, foi um grande espetáculo entre duas grandes equipas e grandes jogadores", aponta o técnico dos bracarenses.



Abel mostrou-se feliz com a vitória e parabenizou os jogadores, mas insatisfeito: "Quero dar os parabéns aos meus jogadores, e que cada vez mais temos de estar focados. Amanhã, vou perguntar-lhes o que podemos melhorar".



Sobre o golo, Dyego Sousa afirma que "graças a Deus" que teve aquela oportunidade.



"Foi uma boa semana de trabalho, estivemos bem, jogamos bem e como equipa. Foi uma vitória justa. O 'mister' pede sempre ao ponta de lança para ser oportuno na área. A minha função é estar ali e estive no lugar certo, na hora certa", concluiu.