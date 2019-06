Três ofertas de 120 milhões por João Félix

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A corrida por João Félix está ao rubro.Ao que oapurou, já chegaram à Luz três propostas de 120 milhões de euros para a transferência do jovem avançado. Uma delas é do Manchester City, as outras duas serão do Manchester United e Real Madrid, que pretendem bater a cláusula de rescisão do jogador.< br />