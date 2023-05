O final da época está a ser para Francisco Trincão um momento de afirmação no Sporting. Assinou uma sólida exibição em Paços de Ferreira, num jogo em que contribuiu de forma decisiva para a robustez do resultado (4-0).



O extremo de 23 anos parece agora dar despacho às expectativas criadas em torno da sua contratação, no passado defeso.









Ver comentários