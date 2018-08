Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Um filho que nos traiu”, diz Sousa Cintra sobre Rafael Leão

Presidente do Sporting revela ao CMa tristeza por não ter chegado a acordo com o avançado. Vai avançar queixa para a FIFA.

Sousa Cintra diz que está triste. O presidente do Sporting, em exclusivo ao CM, garante que o empresário de Rafael Leão enganou o jogador, para que aquele assinasse pelo Lille - conforme foi anunciado esta quarta-feira, num contrato que prevê que o jovem jogue em França nas próximas cinco temporadas.



"O comportamento do empresário é miserável. A rescisão não tem pés nem cabeça, porque ninguém lhe bateu ou sequer o assustou na Academia. Além disso, ele continuou a viver ali, nos dias seguintes, sem mostrar que estava traumatizado. Foi o empresário que o foi lá roubar, quando ele sempre disse que queria o Sporting. Aproveitaram-se da situação que vivíamos."



Para Sousa Cintra, o comportamento do empresário e também do pai do atleta - que liderou igualmente a transferência - é "inaceitável". "Não consigo entender como o fizeram a um jogador que foi criado nesta casa. Fomos nós que o fizemos homem e ele é o filho amado que agora nos traiu", continua o líder da SAD verde e branca, assegurando que o caso será participado à FIFA.



"Vamos participar do Lille e também do empresário. Vou ver se tem mais jogadores no Sporting, porque é impossível trabalharmos com alguém assim. Temos de fazer valer os nossos direitos, até ao último tostão", concluiu.



Erik quer avançar após prazo

Erik Kurgy vai avançar com a candidatura à presidência do Sporting só após a rejeição da lista de Bruno de Carvalho. Nessa altura os prazos já estarão ultrapassados, mas a candidatura de Bruno entende que se trata de uma mera correção da lista liderada pelo presidente destituído.



Sporting aposta em Raúl de Tomás

Raúl de Tomás, avançado de 23 anos do Real Madrid, equipa que esta quarta-feira terminou a pré-temporada nos Estados Unidos e regressou a Espanha, já foi contactado pelo Sporting. Os verdes e brancos fazem um ‘pressing’ final para conseguir o empréstimo do atleta, que esteve cedido ao Rayo Vallecano na temporada passada, onde marcou 24 golos em 32 jogos oficiais.



Candidatos prometem vitórias

Conseguir que a equipa de futebol do Sporting seja campeã a breve prazo foi a nota dominante dos quatro candidatos que esta quarta-feira, na CMTV, discutiram os projetos que irão a votos no próximo dia 8 de setembro.



José Maria Ricciardi voltou a falar da situação económica difícil do clube e lembrou que sem dinheiro não há futebol. Dias Ferreira, por sua vez, pediu aos restantes candidatos que defendessem a possibilidade de haver segunda volta, para dar força a quem ganhasse as eleições. Pereira Madeira Rodrigues acabou por assentar o seu discurso na diferença geracional, que considera ser uma vantagem, enquanto Rui Rêgo voltou a garantir que não tem ligação a Bruno de Carvalho.



Frases dos candidatos na CMTV

"[Varandas] está a claudicar. Oxalá não chegue esvaziado ao final"

José Maria Ricciardi



"Não vejo impedimento para haver segunda volta"

Dias ferreira



"Não me compare com Bruno de Carvalho, por favor"

Pedro Madeira Rodrigues



"Festejei o título e chorei depois durante 15 anos"

Rui Rêgo



"Querem um presidente do Sporting com cadastro?"

Dias ferreira



"[Ricciardi] Quer respeitar o benfica, mas que comece por respeitar os sportinguistas"

Pedro Madeira Rodrigues



"Isto não está para estagiários. Não levo lições de jovens"

José Maria Ricciardi



"Não sou testa de ferro de Bruno"

Rui Rêgo