União de Leiria 1-0 Belenenses - Veja a transmissão em direto na CMTV

A União de Leiria e o Belenenses disputam o troféu de campeão da Liga 3, no Jamor. O encontro é transmitido em direto pelaÉ a terceira vez que as duas equipas se encontram esta temporada. O primeiro jogo terminou com um triunfo dos 'azuis do Restelo', por 4-2. O segundo embate foi vencido pelos leirienses, por 2-1.Neste encontro a União de Leiria vai apresentar, na parte frontal dos equipamentos, o símbolo da Em 2022, o Torreense sagrou-se campeão nos penáltis, após empatar com a UD Oliveirense nos 120 minutos do encontro.