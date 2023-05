União de Leiria entra em campo para duelo decisivo com CMTV nas camisolas e transmissão em direto

A União de Leiria vai jogar a final da Liga 3, este sábado, com a marca CMTV nas camisolas. Encontro com o Belenenses, no Jamor, começa às 16h15 e conta com transmissão na CMTV.A equipa leiriense entra em campo com o símbolo do canal televisivo no centro da camisola usada este ano pelo emblema que já garantiu a subida à segunda divisão portuguesa. O presidente da SAD do clube de Leiria destaca o "grande orgulho" sentido e afirma que não se trata de "um simples patrocínio mas sim uma parceria estratégica".Carlos Rodrigues, diretor geral da CMTV destaca a honra de associar a marca da estação televisiva a esta final "disputada entre dois gigantes do futebol português".A União Desportiva de Leiria entra hoje em campo com a marca CMTV nas camisolas. Depois de anunciar a transmissão da Final da Liga 3, em parceria com o canal 11 e a FPF, a CMTV também entra em campo! Correspondendo à grande dinâmica e espírito de inovação que a União de Leiria nos habituou esta época, a CMTV decidiu assinalar desta maneira aquilo que se pretende seja o primeiro passo de uma forte parceria, associado-se ao acontecimento e demonstrando o seu compromisso em promover o espírito de união e pertença na comunidade de Leiria e em todos os portugueses de uma forma geral.O futebol é uma paixão partilhada por muitos e um dos mais importantes conteúdos da antena da CMTV e a União de Leiria pretende afirmar-se como um dos clubes de referência em Portugal. Alinhados no propósito de unir pessoas e criar comunidades, esta parceria oferecerá uma maior visibilidade para ambas as partes, fortalecendo a presença da CMTV em Leiria e na Região Centro e proporcionando à União Desportiva de Leiria o acesso a uma audiência de dimensão nacional que permitirá reforçar a sua identidade e comunidade. Uma equipa, uma cidade, uma região. A CMTV em Leiria e em todo o país e a União de Leiria #PorTodoLado."É uma honra para a CMTV associar-se a esta grande festa do futebol que é a final da Liga 3, uma competição a que estamos historicamente ligados. O facto de esta final ser disputada entre dois gigantes do futebol português, que surgem cheios de força, vitalidade e energia, reforça anossa responsabilidade e a nossa alegria por transmitirmos o jogo. No âmbito desta final, damos também nota pública de uma relação de parceria com a União de Leiria, que estamos a aprofundar, em moldes que atempadamente anunciaremos aos adeptos, aos telespectadores e aos portugueses em geral.A cidade de Leiria e toda a Região Centro sabem que a CMTV está sempre próxima das comunidades, e esta ligação é mais um exemplo desse nosso ADN". Carlos Rodrigues, Director Geral da CMTV"Ter uma marca de referência como a CMTV a patrocinar a União de Leiria, num momento tão importante e marcante como uma final no Jamor, é motivo de grande orgulho para todos nós. Considerando que não se trata de um simples patrocínio mas sim uma parceria estratégica, na qual estamos a trabalhar para ter uma amplitude extraordinária, a nossa satisfação é ainda maior. Começa hoje uma nova etapa na vida da União de Leiria que visa consolidar a nossa identidade, cimentar o nosso domínio na Região Centro e expandir a nossa presença a todo o país porque pretendemos que os adeptos do puro futebol sejam adeptos da União de Leiria. Juntos com a CMTV vamos fazer acontecer até porque o céu é o limite. #AgoraSim." Armando Marques, Presidente da SAD da União de Leiria.