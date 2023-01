No dérbi de Manchester, o United venceu o City e ficou a um ponto do rival, na classificação da Liga inglesa. Ambos estão agora na perseguição ao líder Arsenal, que só joga este domingo noutro dérbi, de Londres, com o Tottenham, no terreno deste.









Em Old Trafford, houve emoção até ao fim. Depois de uma primeira parte sem golos, o Manchester City (com João Cancelo e Bernardo Silva no onze titular) adiantou-se no marcador por Jack Grealish, aos 60 minutos, a corresponder de cabeça a um excelente cruzamento de Kevin de Bruyne.