Vai assistir ao clássico na Luz? Tudo o que precisa de saber para aceder ao estádio

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP avisou esta sexta-feira, na sequência da realização do jogo de futebol entre o SL Benfica contra o Fc Porto, previsto para as 18h no Estádio da Luz, em Benfica, que vão haver "restrições pontuais ao trânsito automóvel e pedonal, somente em situações entendidas como medida de segurança necessária".



A Avenida Condes de Carnide vai estar cortada ao trânsito a partir das 14h, entre a Praça Dr Mário Soares e o cruzamento da Avenida Marechal Teixeira Rebelo.





Entre as 15h30 e as 16h vão ter condicionamentos à circulação na Avenida Condes de Carnide, Avenida Colégio Militar e Avenida Machado Santos.A Rua Frei Luís de Granada, Rotunda Cosme Damião e Avenida Machado Santos, junto ao estádio, também vão estar condicionadas entre as 16h e as 16h50.Para este evento considerado "de risco elevado", a PSP vai destacar "um dispositivo policial entendido como adequado às circunstâncias, onde se incluem diversas valências da PSP, tais como: efetivos da Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida e o reforço da Unidade Especial de Polícia".