Valência confirma a chegada de Edinson Cavani por duas épocas

O futebolista internacional uruguaio Edinson Cavani, avançado de 35 anos, é reforço do Valência, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas, até junho de 2024, anunciou esta segunda-feira o clube espanhol, em comunicado.

Cavani, histórico jogador uruguaio que na Europa passou vários anos na Liga francesa e Serie A, estava sem clube depois de terminada a sua ligação ao Manchester United, clube que representou nas duas últimas épocas.

No Valência, o avançado vai ser colega dos portugueses Thierry Correia e André Almeida e vai ser treinado pelo italiano Gennaro Gattuso, antigo jogador do AC Milan, com quem se cruzou no relvado em vários jogos da Serie A quando representava primeiro o Palermo e depois o Nápoles.

Formado no Danubio, Cavani rumou a Itália em 2006, onde se manteve durante sete anos, apesar de ter conquistado apenas uma Taça da Itália.

Em 2013/14, o jogador uruguaio ingressou no Paris Saint-Germain e foi no emblema francês que conquistou mais títulos, com seis campeonatos e cinco Taças de França, além de se ter tornado no melhor marcador da história do emblema parisiense, com 200 golos.

Cavani é um jogador histórico do Uruguai, com 133 jogos e 58 golos, números que colocam o avançado como o segundo jogador da história do seu país com mais internacionalizações e também o segundo melhor marcador de sempre.