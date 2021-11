"O Liverpool é uma das melhores equipas do Mundo, assim como o Bayern. No jogo contra o Liverpool [derrota por 1-5 no Dragão] não fomos uma equipa forte coletivamente, mas representamos um clube histórico e não vamos fazer apenas mais um jogo. Este encontro pode ser decisivo para a passagem aos ‘oitavos’.” Foi desta forma consciente, mas ambiciosa, que Sérgio Conceição abordou a partida desta quarta-feira (20h00) em Anfield Road para a Liga dos Campeões.









O treinador do FC Porto reconhece que não pode “controlar estratégia do adversário”, mas lembra: “Temos as nossas armas, a nossa ambição, capacidade e organização.”

Sérgio Conceição garante que a goleada sofrida com o Liverpool no Dragão foi “dissecada”e que os erros cometidos foram analisados. O técnico considera que o seu grupo de jogadores “está mais capaz” nesta fase da temporada. “Acho que há períodos em que sentimos que a equipa está bem e confortável, independentemente das adversidades que pode encontrar durante o jogo. Está mais capaz nos diferentes momentos do jogo. Nestes cinco anos já passei por momentos em que a equipa estava nesse patamar”, reforçou.









Leia também Sérgio Conceição quer FC Porto "inteligente emocionalmente" frente ao AC Milan Para Conceição, as contas do grupo só serão encerradas na última jornada, quando os dragões defrontarem o At. Madrid.

“Sempre disse que sobre a segunda equipa a passar neste grupo se ia decidir no último jogo, já que sobre a primeira não há dúvidas. É essa a minha convicção”, reforçou o técnico do FC Porto, que em caso de uma vitória em Liverpool e também de uma derrota dos espanhóis nesta ronda com os italianos, garante automaticamente o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.



Utilização de Pepe será difícil

O central Pepe viajou para Liverpool, mas será muito difícil a sua utilização, apurou o CM. O capitão de 38 anos contraiu uma lesão na perna esquerda no treino de sexta-feira e existe a preocupação de que a sua utilização possa agravar a maleita.



Plantel imune às buscas

"Tenho um grupo inteligente e que vê as notícias, mas nada foi comentado no balneário. Só espero que as pessoas não sejam julgadas na praça pública. Confio plenamente nas pessoas.