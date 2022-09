Var da polémica: Linha mal colocada no jogo entre D.Chaves e o Rio Ave

Revolta em Chaves. A irregularidade do golo que permitiu o empate do Rio Ave no último minuto está a gerar grande celeuma. É que o golo validado pelo VAR colocou as linhas de fora de jogo no jogador errado.









Os flavienses venciam a partida por 1-0, quando Leonardo Ruiz (90’) empatou a partida. O lance foi revisionado pelo VAR, a cargo de Bruno Esteves (Setúbal), que colocou a linha em Boateng em vez de o fazer no autor do golo.

“O D. Chaves já foi alvo de dois erros claros do VAR e da arbitragem no jogo com o Vizela e, agora, com o Rio Ave. Estamos na 5ª jornada e já fomos penalizados duas vezes. Podíamos ter mais quatro pontos. Vamos continuar focados a em ganhar todos os jogos e conseguir os nossos objetivos”, disse ao CM Francisco Carvalho, presidente da SAD flaviense.









Leia também Revolta no Benfica com arbitragens: "VAR subtraiu 9 pontos" A arbitragem de Hélder Malheiro foi prejudicada pelos os erros do VAR. Além do golo de Leonardo Ruiz, foi ainda perdoada uma expulsão a Nélson Monte, que travou Guga com agressividade.

“No golo há uma falha grave na colocação das linha tecnológicas como mostram as imagens, e há uma conduta violenta de Nélson Monte sobre o adversário”, referiu Marco Pina, comentador de arbitragem do CM e da CMTV. “Dois erros graves e incompreensíveis”, concluiu o comentador.