Sp. Braga 0-1 Nápoles - Italianos empatam no fim da primeira parte

Suplentes: Hornicek, Saatçi, André Horta, Paulo Oliveira, Zalazar, Mendes, Adrián Marin, Rony Lopes, Pizzi, Banza, João Moutinho e André Castro

Jogo Em direto

45' Pontapé de canto, Napoli. Concedido por Cristián Borja.

44' Cartão amarelo mostrado a Álvaro Djaló da equipa Sp. Braga!

42' Pontapé de canto, Braga. Concedido por Juan Jesus.

41' Cartão amarelo mostrado a Victor Osimhen da equipa Nápoles!

41' Pontapé de canto, Braga. Concedido por Juan Jesus.

41' Oportunidade interceptada, Ricardo Horta (Braga) remate com o pé direito de fora da área. Assistência de Bruma.

33' Remate defendido em direção ao centro da baliza. Matteo Politano (Napoli) remate com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Khvicha Kvaratskhelia.

33' Pontapé de canto para o Nápoles, concedido por José Fonte.

31' Pontapé de canto para o Sp. Braga, concedido por Leo Østigård.

28' Mais um remate de Álvaro Djaló nesta primeira parte.

26' Tu cá, tu lá. Depois do grande remate de Osimhen para o Nápoles, o Sp. Braga 'responde' com uma oportunidade pelo espanhol Abel Ruiz.

26' Victor Osimhen acerta com estrondo na trave da baliza do Sp. Braga! Que grande oportunidade para o Nápoles. Jogo está bem vivo na Pedreira.

22' Victor Osimhen ameaça logo de seguida de cabeça. O cabeceamento saiu ao lado do poste esquerdo da baliza defendida por Matheus.

20' Grande oportunidade para o Sp. Braga, mas o livre direto de Álvaro Djaló acabou por sair ligeiramente ao lado da baliza do Nápoles.

19' Cartão amarelo mostrado a Andre Zambo Anguissa da equipa Nápoles!

18' Fora de jogo assinalado ao ataque do Nápoles. Leo Østigård tentou um passe em profundidade, mas encontrou Giovanni Di Lorenzo em posição irregular.

18' Oportunidade falhada por Leo Østigård de cabeça no coração da área, após passe de Matteo Politano.

17' Pontapé de canto para o Nápoles, concedido por José Fonte.

15' Pontapé de canto para o Sp. Braga, concedido por Stanislav Lobotka.

12' Pontapé de canto para o Nápoles, concedido por Víctor Gómez.

13' Amir Rrahmani Sai Leo Ostigard Entra

12' Partida interrompida devido a lesão de Matheus (Braga).

11' Mais um grande momento de Matheus! Guarda-redes do Sp. Braga impede novamente o golo, agora após cabeceamento de Giovanni Di Lorenzo. Matheus parece necessitar de assistência médica.

11' Pontapé de canto para o Nápoles, concedido por Matheus.

10' Que defesa de Matheus! O guarda-redes do Sp. Braga impede o golo a Osimhen com uma defesa monstruosa. Dá a sensação que a bola já tinha ultrapassado a linha de golo, mas o árbitro diz que não.

5' Nova oportunidade de perigo para o Sp. Braga! Bruma tentou o desvio após cruzamento de Borja, mas não conseguiu encontrar a baliza. Sp. Braga vai ameaçando a baliza do Nápoles.

5' Osimhen remata à figura de Matheus naquele que foi o primeiro remate do Nápoles.

3' Pontapé de canto para o Sp. Braga, concedido por Alex Meret.

3' Álvaro Djaló encontra Ricardo Horta e o internacional português atira muito perto do poste esquerdo da baliza do Nápoles. Eis a primeira grande oportunidade do Sp. Braga.

Início 1ª parte

O Sp. Braga recebe, às 20h00, o Nápoles, em jogo da 1.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões. Estas são as escolhas de Artur Jorge para esta partida no Municipal de Braga.Matheus; Victor Gómez, José Fonte, Niakaté e Borja; Al Musrati, Vítor Carvalho, Álvaro Djaló e Bruma; Ricardo Horta e Abel RuizSiga o jogo AQUI