Velório vai acontecer no estádio do Santos FC, clube onde Pelé começou a carreira

O funeral de Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, que morreu esta quinta-feira aos 82 anos, acontecerá no Vila Belmiro, casa do Santos, clube de futebol brasileiro onde o 'rei' começou a carreira.

O Vila Belmiro foi o local escolhido para a despedida do homem que muitos consideram o melhor jogador de todos os tempos. Neste mesmo campo, Pelé iniciou a sua carreira em 1956.

Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro, no Hospital Albert Einstein, para tratamento de quimioterapia para tumor de cólon e tratamento de infeção respiratória.

De acordo com o portal brasileiro G1, a partir do dia 22 de dezembro, com o estado de saúde de Pelé a piorar, os seus familiares, o Santos e câmara municipal de Santos começaram a iniciar os preparativos para o funeral.

A cerimónia na Vila Belmiro, que ainda não tem data, será aberta ao público e, segundo a imprensa local, as pessoas que se queiram despedir do 'rei' terão a oportunidade de se aproximarem do local onde estará o maior ícone do futebol brasileiro.

De acordo com informações recolhidas pelo mesmo portal, o ainda Presidente brasileiro e o futuro, Jair Bolsonaro e Lula da Silva, respetivamente, marcarão presença nas cerimónias, sem contar com as centenas de atletas e personalidades brasileiras.