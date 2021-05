"Vergonhoso, inacreditável": Otamendi revoltado com arbitragem do Clássico

Vergonhoso, sempre a mesma história https://t.co/mWDdAzM44m — Otávio Monteiro (@otaviomonteiroo) May 6, 2021

Nicolás Otamendi não escondeu a revolta após o Benfica-FC Porto. Embora sem o referir diretamente, o central manifestou o descontentamento com a arbitragem de Artur Soares Dias, num jogo em que as águias tiveram dois penáltis revertidos, um golo anulado nos descontos e Pepe esteve na mira devido a amarelos."Vergonhoso, inacreditável", disse o central argentino no Twitter.Ora, instantes depois, Otávio, também no Twitter, partilhou uma imagem da ficha de jogo e utilizou a mesma expressão do espanhol, com emojis sorridentes e de choro. "Vergonhoso, sempre a mesma história", disparou o médio portista.