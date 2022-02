Veríssimo satisfeito por manter “qualidade” no plantel do Benfica

O Sp. Braga devolveu Chiquinho ao Benfica e o jogador, que acabou por não ser inscrito pelas águias em janeiro, espera agora colocação. O mercado turco é aquele que abre mais perspetivas para o futuro do médio que esta época nos minhotos fez apenas 15 jogos (cinco como titular).Nélson Veríssimo vai ter dois reforços importantes para o duelo com o Gil Vicente: Otamendi e Rafa. O defesa central argentino regressou mais cedo dos trabalhos da sua seleção por ter visto amarelo no último encontro (completou uma série de dois cartões pelo que cumpriu suspensão no jogo da última madrugada entre a Argentina e a Colômbia). Já o extremo português está recuperado depois de ter testado positivo à Covid- 19 na passada semana. Rafa Silva, à semelhança de Otamendi, não esteve presente na final four da Taça da Liga, frente ao Sporting.O uruguaio Darwin Núñez é a grande baixa do Benfica para o duelo com o Gil Vicente. O avançado (melhor marcador da Liga com 15 golos) esteve ao serviço da sua seleção que defrontou esta terça-feira a Venezuela (apuramento para o Mundial).O Gil Vicente é a equipa-sensação do campeonato e venceu o Benfica na Luz na temporada passada. Os gilistas bateram as águias por 2-1 com golos de Leautey e Laurency, enquanto o Benfica reduziu com um autogolo de Vítor Carvalho.O avançado espanhol Fran Navarro (23 anos) é o goleador da equipa do Gil Vicente com 11 golos apontados na Liga, em 18 jogos. O jogador, que chegou esta temporada ao emblema minhoto proveniente do Valência B, deverá ser titular na Luz, no jogo desta quarta-feira.A final da Taça da Liga foi palco de um ambiente quente e tenso no intervalo e no fim do jogo entre Benfica e Sporting. Segundo o jornal Record, houve confusão entre Luisão (Benfica) e Hugo Viana (Sporting). Insultos, ameaças e empurrões entre ambas as comitivas fizeram subir a temperatura no túnel de acesso aos balneários do estádio de Leiria, onde no sábado se disputou a decisão, que sorriu aos leões (2-1).O clima tenso espalhou-se aos jogadores das equipas, nomeadamente entre o central leonino Feddal e o defesa encarnado André Almeida.