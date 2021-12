Jorge Jesus coloca lugar no Benfica à disposição a dois dias do clássico

Nelson Veríssimo vai assumir o Benfica no clássico de quinta-feira entre as águias e o FC Porto, segundo informação do Record. A mesma fonte revela que Jorge Jesus colocou o lugar à disposição.





Isto acontece depois do médio do Benfica Pizzi ser afastado por Jorge Jesus do treino de segunda-feira. O

sabe que o técnico quer que Rui Costa negoceie Pizzi já em janeiro.

Os jogadores do Benfica abandonaram o centro de treinos do Benfica na manhã desta terça-feira e o treino marcado para as 10h00 foi adiado para a tarde.







O treinador avisou a direção do clube de que não conta com o jogador. Pizzi, um dos capitães de equipa, foi acusado de mau comportamento por Jorge Jesus após a pesada derrota que resultou na eliminação do Benfica da Taça de Portugal.