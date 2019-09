Luís Filipe Vieira perdeu a cabeça durante a Assembleia Geral do Benfica desta sexta-feira, que se prolongou pela madrugada de sábado, apertou o colarinho a um sócio que discursava e, depois de ser separado por vários adeptos, confrontou os presentes nas bancadas do pavilhão que pediam em uníssono a demissão do presidente.As imagens mostram Vieira bastante alterado e só foi travado por adeptos que impediram males maiores entre o presidente e as dezenas de adeptos que criticaram a atitude perante o sócio que discursava no púlpito.O presidente do Benfica não gostou de ser confrontado com a alegada falta de transparência em alguns negócios do clube e insultou mesmo o adepto que estava a discursar, apertando-lhe posteriormente o colarinho.