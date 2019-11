"O que ele vê dentro de campo não é normal": Gabigol rendido a Jorge Jesus

Gabriel Barbosa (Gabigol), jogador do Flamengo, não poupou elogios a Jorge Jesus depois da vitória do clube frente ao Grémio, por uma bola a zero."O que ele vê dentro de campo não é normal", afirmou Gabigol, rendido ao treinador português.O avançado do clube brasileiro garante que "o Flamengo escolheu Jorge Jesus e JJ também escolheu o clube", unindo os jogadores de uma forma impressionante.