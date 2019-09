O jornal Record teve acesso às imagens de videovigilância do Estádio do Bonfim que mostram os momentos em que Paulo Rodrigues causou distúrbios nas instalações.O incidente remonta a abril, teve várias discussões entre o empresário e dirigentes dos sadinos, incluindo o presidente Vítor Hugo Valente, e ainda danos materiais, como portas partidas. Na altura, Paulo Rodrigues dirigiu-se ao Estádio do Bonfim para reclamar uma dívida.