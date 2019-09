Nem Bruno Fernandes salva o Sporting da derrota na estreia da Liga Europa

uruguaio a fazer autogolo.

Nick Viergever, do PSV.

fez várias alterações em relação ao jogo com o Boavista e vão defrontar o PSV numa táctica

Onze do PSV: Zoet Dumfries, Baumgartl, Viergever e Boscagli; Hendrix, Rosario e Ihattaren, Bergwijn, Bruma e Malen.

O Sporting perdeu esta quinta-feira por 3-2 na visita ao vice-campeão holandês, PSV Eidhoven, em jogo da primeira jornada do grupo D da Liga Europa de futebol, disputado na Holanda.Os holandeses ganharam vantagem com um golo de Donyell Malen, aos 19 minutos, e um autogolo de Sebastián Coates, aos 25, antes de Bruno Fernandes reduzir para os 'leões', aos 38, na marcação de uma grande penalidade.No segundo tempo, o alemão Timo Baumgartl fez o terceiro do PSV, aos 48 minutos, mas o estreante Pedro Mendes, que tinha sido lançado um minuto antes, relançou a esperança do Sporting, aos 82, mas o seu tento foi insuficiente para os 'verdes e brancos'.Com este triunfo, o PSV lidera o grupo D, com os mesmos três pontos do LASK Linz, que bateu o Rosenborg, por 1-0, enquanto Sporting e austríacos não têm qualquer ponto. Na segunda jornada da Liga Europa, marcada para 03 de outubro, o clube de Alvalade recebe o LASK Linz.Entra Rafael Camacho e sai Wendel.Doan obriga Renan a ir ao chão para defender o remate.Pedro Mendes! A entrar e a marcar! Jogador de 20 anos faz o segundo para os leões... nem com asas Zoet defendia o golo do jovem.Pedro Mendes para o lugar de Miguel Luís.Mais um tiro de Bruno Fernandes, desta vez de pé esquerdo. Na recarda Miguel Luís deixa o golo fugir pela linha final.Remate de longe de Bruno Fernandes. Bola sai com força do pé direiro do médio e obriga a uma defesa incompleta de Zoet.Remate de Jovane Cabral a sair à figura de Zoet.Leonel Pontes mexe na equipa: entra Jovane Cabral, sai Luciano ViettoGuardião dos leões a negar o quarto golo para os holandeses.Livre de Bruno Fernandes! Médio atira para a defesa de Zoet.Malen a obrigar Renan Ribeiro a uma grande defesa.Miguel Luís! Jogador de 20 anos esteve muito próximo do segundo golo dos leões.Bruno Fernandes! Capitão dos leões quase que reduz a vantagem dos holandeses com um cabeceamento ao poste!Cartão amarelo para Bruno Fenandes.Livre de Bruma a bater na barreira dos leões.Dois minutos após o início da segunda parte os leões sofrem mais um golo. Baumgartl a rematar para o fundo da baliza de Renan Ribeiro.Para já, os leões estão na última posição do Grupo D.O estádio aplaude Ricksen, jogador que faleceu recentemente. Técnico do PSV não conteve as lágrimas.Bruno Fernandes não 'falha' e atira para o fundo da baliza dos holandeses. Jeroen ainda advinhou o lado da bola, mas não conseguiu impedir o tiro do capitão dos leões.Bruno Fernandes a rematar, mas a bola a sair por cima da baliza de Jeroen Zoet.Cartão amarelo para Doumbia.Coates aumenta a vantagem dos holandeses com um golo na própria baliza. Cruzamento de Bruma termina com oMalen faz o primeiro golo da partida em contra-ataque dos holandeses, após a perda de bola de Bolasie.Canto para o PSV.Primeiro remate dos leões à baliza adversária. Bruno Fernandes a rematar com força e a obrigar à defesa "esticada" de Jeroen Zoet.- Cartão amarelo para Rosario por travar Bruno Fernandes.' - Primeiro reamate do jogo a sair com pouca força a Jorrir Hendrix. Renan a segurar a bola sem grande dificuldades.- Bruno Fernandes pela linha, cruza para Miguel Luís, mas a bola acaba por passar no meio das pernas do jovem jogador.- Bruno Fernandes na área adversária a atirar à baliza do PSV. Médio acaba por perder o ângulo de remate e a bola é travada porComeça a partida no Philips Stadion em Eindhoven, na Holanda. Leões saem com a bola.Já é conhecido o onze do Sporting para o jogo com o PSV, que se vai realizar às 17h55 em Eindhoven. A partida marca a 1.ª jornada do Grupo D da Liga Europa.Leonel Pontes4x4x2. No meio-campo está a grande surpresa do técnico dos leões: o jovem jogador de 20 anos, Miguel Luís.Renan Ribeiro; Rosier, Coates, Neto e Acuña; Doumbia, Miguel Luís, Wendel e Bruno Fernandes; Bolasie e Vietto.