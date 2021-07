André Villas-Boas lidera uma eventual sucessão a Fernando Santos à frente da seleção nacional, apurou oApesar da eliminação precoce nos oitavos de final do Euro 2020, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) descarta a saída imediata do selecionador. Mas o cumprimento do contrato até ao fim (junho de 2024) pode ser ponderado mediante o que suceder no Mundial 2022.