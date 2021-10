Vitória da Turquia dá vantagem a varandas

O triunfo do Sporting sobre o Besiktas na Champions (4-1), com dois golos de Coates, é um tónico para Frederico Varandas, em vésperas da importante assembleia geral extraordinária para aprovação dos dois últimos Relatórios e Contas do clube, que se realiza no sábado.A vitória avassaladora dos leões frente aos turcos do Besiktas, que relança a equipa de Amorim na luta pelo apuramento na Liga dos Campeões, está a gerar uma onda de euforia nos adeptos, depois das contas do clube terem sido chumbadas numa assembleia geral quente, na qual ficou patente que a oposição no Sporting continua bem viva.