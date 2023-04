Vitória motiva dragões antes do clássico

Um golo de Fábio Cardoso permitiu ontem ao FC Porto derrotar o Portimonense, por 1-0, motivando os dragões para o clássico com o Benfica na sexta-feira que pode decidir o título de campeão.









Com sete baixas por lesão, algumas de peso como Diogo Costa, Pepe, Evanilson e João Mário, o técnico Sérgio Conceição apresentou uma equipa aguerrida, com destaque para o regresso de Manafá (não era titular desde dezembro de 2021) e para a estreia na Liga de Cláudio Ramos na baliza.

Os dragões entraram mandões mas esbarraram numa muralha defensiva consistente e solidária dos algarvios. Toni Martínez foi o mais irrequieto e perigoso com três boas ocasiões de golo. Valeu a segurança de Nakamura. Também Galeno criou dificuldades para os algarvios.









Leia também FC Porto e Gil Vicente empatam por 1-1 no Dragão No entanto, a resistência do Portimonense só aguentou meia hora, quando o central Fábio Cardoso marcou um golo de cabeça após assistência de Wendell.

Os algarvios atacavam pouco e Welinton esteve perto de marcar, mas rematou à malha lateral, num lance em que Cláudio Ramos teve uma saída precipitada.





Na etapa complementar, continuou a imperar a lei do mais forte. Com um futebol apoiado, mais oleado, o FC Porto manteve o mesmo desacerto da finalização. Galeno ainda marcou um golo, mas o juiz da partida anulou após consultar o VAR. Assinalou uma falta de Toni Martínez sobre Diaby no início da jogada. Os algarvios sentiam dificuldades em explanar o seu ataque e quando o faziam eram notórias as dificuldades em incomodarem Cláudio Ramos. A expulsão de Lucas Ventura (71’) acabou por matar a ambição dos algarvios em pontuar.





O defesa-central portista ganhou o lugar a David Carmo (custou 20 milhões de euros) e ontem acabou com as dúvidas ao apontar o golo da vitória portista sobre os algarvios. Foi o terceiro na época.O médio Lucas Ventura comprometeu a ambição do Portimonense ao ser expulso por duplo amarelo (52’ e 71’). No segundo perdeu posição para Toni Martínez e teve de recorrer à falta.Numa arbitragem nervosa, com alguns erros, Miguel Nogueira esteve bem ao anular o golo a Galeno, devido a uma falta de Toni Martínez no início da jogada. Bem também na expulsão de Lucas Ventura.Os quatro jogadores do FC Porto que estavam em risco de falhar o clássico com o Benfica se vissem ontem cartão amarelo acabaram o jogo sem serem admoestados. Galeno (74’) e Taremi (84’) foram substituídos, mas Wendell cumpriu os 90 minutos. Já Grujic nem saiu do banco. Pepe também estava em risco de exclusão, mas falhou o jogo devido a lesão. Refira-se que, no Benfica, só Florentino estava ontem nesta situação."É sempre muito especial [marcar], mais importante era vencer, ganhamos todos e estou feliz por isso, por não termos sofrido golos e é continuar a trabalhar", disse Fábio Cardoso, autor do único golo da partida. O central falou sobre o clássico: "O próximo jogo é o mais importante da época porque é o próximo."Sérgio Conceição tinha ao seu lado, no banco do FC Porto, o filho Rodrigo Conceição. Do lado do Portimonense estava outro dos filhos, também ele Sérgio.Wilson Manafá foi aposta de Sérgio Conceição para o onze inicial. O lateral-direito de 28 anos tinha sido apenas utilizado em três jogos na equipa principal (53 minutos) e em oito da equipa B, esta temporada. Manafá não era titular desde 30 de dezembro de 2021, altura em que se lesionou gravemente no joelho, na vitória por 3-1 frente ao Benfica.