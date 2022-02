FC Porto e Gil Vicente empatam por 1-1 no Dragão

Um golpe de teatro. Contra as expectativas, ainda por cima depois de reduzido a dez numa expulsão logo aos 2’, o Gil Vicente deu um grande galo no Dragão, num empate que impede o líder de fugir aos leões - mantém-se a seis pontos. O Benfica sorri, embora timidamente: fica a dez do topo da Liga.





Parecia estar aberta uma autoestrada, mas a verdade é que o motor azul-e-branco gripou na primeira parte. Os dois remates à baliza traduzem isso mesmo. Aliás, quase que surpreendia o Gil Vicente, por Fujimoto, aos 21’. Conceição não esperou muito mais. A estreia de Eustáquio a titular durou meia hora e entrou Galeno. Sem efeito.





Calmo, muito calmo, manteve-se o Gil, que, sempre que podia, não deixava de incomodar. Expoente máximo: 62’, Fran Navarro finta os centrais portistas com classe e finaliza para o 0-1. O FC Porto reagiu logo. Abertura de Otávio e Taremi a aproveitar a saída desastrada do guardião - Evanilson encostou para o empate.





Sérgio voltou a mexer e Galeno tão depressa entrou como saiu. Até final, Taremi (78’) falhou golo cantado, Chico Conceição mandou à barra e o mesmo Taremi imitou-o nos descontos. Dragão como o leão - ambos caíram. Só a águia se safou.



positivo e negativo



+ Um auto... de autor



Já não é surpresa para ninguém. Este Gil Vicente tem autoria de Ricardo Soares e é uma maravilha desta Liga. Mesmo reduzido a dez, aguentou o dragão e continuou a criar perigo até ao fim. Merece aplausos.





- Reforços, mas pouco



Titular Eustáquio foi substituído aos 31’ por Galeno, que... saiu na segunda parte. Reforços pouco úteis num FC Porto a que faltaram sorte - três bolas no ferro - mas também perícia e controlo emocional.



arbitragem



Expulsão acertada



Evanilson estava isolado quando foi derrubado por Vítor Carvalho. Expulsão bem ajuizada por Manuel Mota. Menos bem ao não assinalar uma falta de Mbemba em local perigoso.





DRAGÃO EM HOMENAGEM À UCRÂNIA



O Estádio do Dragão não esqueceu o sofrimento e a guerra na Ucrânia. Antes do apito inicial, jogadores e equipa de arbitragem posaram juntos com a bandeira ucraniana. Das bancadas também foram mostradas várias tarjas de apoio à Ucrânia e contra o ataque da Rússia.Jogada de entendimento entre Pepê, Taremi e Evanilson, com o avançado brasileiro a ficar isolado. A carga nas costas de Vítor Carvalho valeu o cartão vermelho ao gilista.Passe de Samuel Lino para Fran Navarro e o avançado espanhol, num momento de inspiração, faz um túnel a Fábio Cardoso e finaliza com a ponta do pé à saída de Diogo Costa. 0-1.Passe picado de Otávio sobre a defesa do Gil. Taremi salta e antecipa-se a Andrew, conseguindo uma assistência para Evanilson, que, à vontade, só teve de encostar para o empate.– Jogo ingrato: não fez uma defesa e sofreu um golo.– Teve pela frente um dos melhores jogadores da Liga (Lino). Cumpriu.– Na ausência de Pepe, é o chefe. Bem a jogar e a sair a jogar com velocidade.– Levou uma ‘cueca’ humilhante no golo dos gilistas. Tentou marcar.– Jogou o quanto baste para travar os adversários, mas pouco afoito a atacar.– Sacrificado por mudança estratégica do treinador à meia hora de jogo.– Foi dos que mais remataram fora da área. Aos 61’ Andrew tirou-lhe o golo...– Ajudou a fechar a direita e coordenou grande parte da força atacante.– Espécie de Cebolinha à moda do Porto, acelera jogo mas falta-lhe objetividade.– Falhanço escandaloso aos 50’. Assistiu Evanilson no 1-1, e atirou à trave no último suspiro do jogo.– Quase marcou de cabeça aos 53’ e pouco depois deu lugar ao filho do míster.– A bola sai redonda dos seus pés...– Atirou à trave aos 84’ de cabeça, quem diria!!! Inconformado.– Muito crer e pouco discernimento.– Dois centros..."A expulsão foi o pior que nos aconteceu. Definimos mal, tivemos situações para finalizar e não conseguimos", disse Sérgio Conceição. O técnico lamentou o facto de a equipa se ter descaracterizado."Merecíamos ter ganho o jogo, mas podíamos ter feito mais para não termos os dissabores que acabámos por ter", lamentou o técnico portista. "Queremos muito chegar em primeiro lugar e por vezes são estes jogos em que se ganham ou perdem campeonatos. Tínhamos de ter mais tranquilidade e paciência. Aquela que tivemos noutros jogos em que até começámos a perder", disse Conceição, que elogiou o adversário: "Mostrou o porquê de estar a fazer um grande campeonato."Sobre a perda de pontos, o técnico foi taxativo: "Só dependemos de nós".