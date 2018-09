Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória prepara dupla Fejsa-Semedo para a estreia do Benfica na Champions

Técnico estuda um esquema mais defensivo para tentar suster o poder do meio-campo do Bayern Munique.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 01:30

O jogo desta quarta-feira com o Bayern Munique, referente à Liga dos Campeões, está a ser preparado com toda a atenção por Rui Vitória. O técnico do Benfica estará inclinado a colocar Alfa Semedo ao lado de Ljubomir Fejsa para reforçar a zona central do meio campo, apurou o CM.

A força do miolo e do ataque bávaro poderá levar Rui Vitória a optar por mudar um pouco o modelo habitual.



Nos primeiros nove jogos da época (seis vitórias e três empates), Vitória colocou em campo um trinco com dois médios mais avançados. Com esta possível mudança, o triângulo inverte-se. Fejsa e Semedo [que foi titular no último jogo com o Rio Ave para a Taça da Liga] jogariam lado a lado com Pizzi em posição de apoio ao avançado que deverá ser o suíço Seferovic [ver caixa ao lado]. Neste cenário, seria o jovem Gedson Fernandes (19 anos) o sacrificado. Nas faixas, os argentinos Salvio e Cervi estão de pedra e cal.



Na memória dos encarnados está ainda presente a negra prestação na época passada: águias perderam todos os jogos na fase de grupos, tendo sofrido 14 golos e apenas um marcado.



Perante os seus adeptos, o Benfica quer entrar com o pé direito na liga milionária e isso passa por, pelo menos, não perder contra o poderoso emblema alemão, que é um dos candidatos à conquista do troféu.



Seferovic mantém titularidade frente ao Bayern Munique

Apesar de Nico Castillo estar recuperado, Rui Vitória deve manter a aposta de Haris Seferovic na frente de ataque. Ferreyra tem apresentado problemas físicos nos últimos dias mas deve recuperar. Ainda assim o argentino deve começar o jogo no banco de suplentes.



Salvio: "o Bayern vai querer impor o seu jogo"

O Bayern é uma equipa que vai querer ter bola, que tem jogadores de nível mundial e tenho a certeza de que vão querer impor o seu jogo", disse Salvio. O argentino recordou ainda a eliminatória de 2016, também frente aos bávaros: "Tenho as melhores recordações desses jogos, foram muito intensos", confessou.



PORMENORES

Saldo negativo

O Benfica nunca ganhou ao Bayern em jogos referentes a competições europeias. As duas equipas já se defrontaram por oito vezes com um saldo de cinco vitórias para os germânicos e três empates.



Último duelo

A última vez que Benfica e Bayern se defrontaram foi em 2016 (quartos de final da Champions). Em Munique as águias perderem por 1-0 e na Luz empataram 2-2, com golos de Jiménez e Talisca.



Poder bávaro

O Bayern Munique atingiu pelo menos os quartos de final da Liga dos Campeões nas últimas sete épocas. A última vez que não conseguiu passar a fase de grupos foi em 2002/03.



Onda de lesões afeta plantel do Bayern

O Bayern Munique depara-se com alguns problemas na preparação para o jogo de amanhã na Luz. O clube germânico informou ontem que Ribéry e Robben, dois dos mais influentes jogadores do campeão da Alemanha, não puderam treinar-se com o resto do plantel devido a questões físicas.



O avançado internacional francês queixou-se de dores de estômago, enquanto o extremo holandês se limitou a fazer trabalho individual, não tendo sido divulgada mais informação sobre as razões da medida.



Outros casos clínicos assolam ainda o plantel da formação bávara. Já se sabe que o defesa-lateral Rafinha e o médio francês Tolisso são baixas forçadas para o encontro desta quarta-feira, referente à jornada 1 da fase de grupo da Liga dos Campeões. Ambos sofreram lesões no jogo do passado sábado, frente ao Bayer Leverkusen (vitória do Bayern por 3-1). Tolisso é o caso mais grave, com uma rotura de ligamentos.



Também o médio Goretzka se lesionou ontem no treino e está em dúvida para quarta-feira.



Jardel: "que vença o melhor"

"Costumo dizer que não se deve falar antes de começar um jogo porque é dentro de campo que o jogo é decidido. Estes desafios vão ser especiais e que vença o melhor", disse Jardel, capitão do Benfica, em antevisão ao jogo com o hexacampeão alemão Bayern Munique, para a Liga dos Campeões.