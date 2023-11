"Vou fazer uma pausa no futebol": Bas Dost diagnosticado com miocardite

Depois do susto no AZ Alkmaar-NEC Nijmegen, no fim-de-semana, em que caiu inanimado no centro do relvado , Bas Dost anunciou esta quinta-feira que vai faezr uma pausa na carreira."Fiz muitos exames nos últimos dias e mostraram que tenho um músculo cardíaco inflamado [miocardite]. Pode haver vários motivos pelos quais um músculo cardíaco fica inflamado e as consequências podem ser bastante graves, mas tive a sorte de ter sido ressuscitado com sucesso em campo", pode ler-se numa carta aberta publicada no site do NEC Nijmegen.Em atualização