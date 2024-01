West Ham abre porta de Inglaterra a Marcus Edwards

O West Ham está a preparar uma proposta para apresentar ao Sporting para contratar o avançado inglês Marcus Edwards.Segundo a imprensa britânica, a onda de lesões que afetou os avançados Michail Antonio e Jerrod Bowen e a ausência do ganês Mohammed Kudus, que está na CAN, fizeram o treinador do clube londrino, David Moyes, virar baterias para a contratação do extremo leonino, de 25 anos.Edwards foi formado no rival Tottenham, mas tem vindo a ganhar projeção internacional no Sporting, fruto das boas exibições nas provas europeias.Perante a necessidade imediata do West Ham, sexto classificado da Premier League, em reforçar o ataque, o nome de Edwards surge com alguma naturalidade, pois precisaria de pouco tempo para a adaptação e tratava-se do regresso de um dos mais promissores futebolistas ingleses da sua geração.Contudo, Marcus Edwards é um dos jogadores considerados inegociáveis por Rúben Amorim e um eventual negócio só se concretizaria pelo valor da cláusula de rescisão, que se situa nos 60 milhões de euros. O contrato com os leões é válido por mais duas épocas e meia, até 2026.Edwards esteve em destaque no triunfo sobre o Estoril (5-1), onde apontou dois golos, mas acabou por falhar o jogo seguinte com o Tondela para a Taça de Portugal (4-0) devido a uma gripe. Na quinta-feira voltou a não treinar, mas deve ser opção para o jogo com o Desp. Chaves.O Sporting está a negociar a contratação do médio Koindredi com o Valência, mas o Estoril detém um contrato de empréstimo até ao final desta temporada. Os canarinhos pretendem ser ressarcidos se o negócio avançar.Diogo Callai, guarda-redes do Sporting de 19 anos, vai rodar até ao final da temporada no Feirense, equipa que milita na II Liga. O jovem terá assim a oportunidade de evoluir, pois terá mais oportunidades de jogar.