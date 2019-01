Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Wilson Manafá assina pelo FC Porto

Dragões ainda não oficializaram a transferência.

Por Lusa | 21:57

O defesa Wilson Manafá vai representar o FC Porto, deixando o Portimonense, uma transferência confirmada hoje pelo treinador da equipa algarvia da I Liga portuguesa de futebol, António Folha.



"O Manafá já não é jogador do Portimonense. É uma baixa importante, mas adaptamos outros jogadores e faremos crescer outro. Tem capacidade para jogar no FC Porto", afirmou o técnico após a vitória do Portimonense na visita ao Boavista (2-0), na 18.ª jornada do campeonato.



O FC Porto ainda não oficializou a transferência, mas, segundo alguns órgãos de comunicação social, Manafá, de 24 anos, já treinou hoje às ordens de Sérgio Conceição, no Olival, em Vila Nova de Gaia.



Manafá, que também pode jogar como extremo, fez 17 jogos esta época pelo Portimonense, dos quais 15 na I Liga, e marcou dois golos, ambos no campeonato.