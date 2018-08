Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Wolverhampton tira primeiros pontos ao Manchester City com mão de Boly

Wolves continuam sem saber o que é vencer, depois da igualdade frente ao Everton, de Marco Silva, e da derrota diante do Leicester.

15:38

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, tirou este sábado ao Manchester City os primeiros pontos na I Liga inglesa, com um empate 1-1 na terceira jornada, graças a um golo com a mão do central Boly.



No Estádio Molineux, a equipa mais portuguesa da 'Premier League' teve Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves, Diogo Jota e Hélder Costa entre as primeiras escolhas, mas o tento inaugural chegou através de um lance ilegal que o árbitro Martin Atkison não conseguiu ver, aos 57 minutos.



Após um cruzamento do internacional português João Moutinho, o antigo central de FC Porto e Sporting de Braga apareceu ao segundo poste para cabecear, mas a bola acabou por embater na mão do defesa central e encaminhou-se para a baliza.



A equipa da Pep Guardiola, que teve Bernando Silva em campo durante 62 minutos, reagiu aos 69 minutos, por intermédio do central francês Aymeric Laporte, ao corresponder com eficácia a um cruzamento tenso de IIkay Gundogan.



Ainda assim, os 'Wolves' continuam sem saber o que é vencer na 'premier', depois da igualdade (2-2) frente ao Everton, de Marco Silva, e da derrota diante do Leicester (2-0), de Adrien e Ricardo Pereira, enquanto os campeões em título, já com dois triunfos, podem agora ser ultrapassados no primeiro lugar por Liverpool, Chelsea, Watford, Totthenham e Bournemouth, caso estes vençam os respetivos encontros.